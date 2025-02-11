Системой безопасности ЗАЭС отключена линия 330кВ «Ферросплавная-1»

3 января в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук рассказал, что отключение двух оставшихся из четырех высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской АЭС является одним из основных рисков для безопасности станции. Обе линии идут с подконтрольной Киеву территории. Ранее они были предназначены для передачи выработанной станцией электроэнергии потребителям. Поскольку ЗАЭС уже более двух лет не вырабатывает электричество, она не может обеспечить себя энергией.