Системой безопасности ЗАЭС отключена линия 330кВ «Ферросплавная-1»

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила подачу электричества по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», которая идет с подконтрольной Украине территории. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщили на станции.
«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ “Ферросплавная-1”. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ “Днепровская”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.
В сообщении подчеркивается, что сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили на ЗАЭС.
3 января в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук рассказал, что отключение двух оставшихся из четырех высоковольтных линий энергоснабжения Запорожской АЭС является одним из основных рисков для безопасности станции. Обе линии идут с подконтрольной Киеву территории. Ранее они были предназначены для передачи выработанной станцией электроэнергии потребителям. Поскольку ЗАЭС уже более двух лет не вырабатывает электричество, она не может обеспечить себя энергией.