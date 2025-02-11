В Башкирии спасенный из пожара мужчина погиб на больничной койке

В Белокатайском районе Башкирии произошел смертельный пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Подробности трагедии рассказали в МЧС республики.
Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Карлыханово днем 11 февраля. Из пожара эвакуировали 90-летнего мужчину и передали медикам. Однако врачам спасти его не удалось: он умер в больнице практически сразу после поступления.
Пожар потушили сотрудники МЧС России и добровольцы. Причину пожара выясняет дознаватель.
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