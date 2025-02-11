Был прекрасным отцом и мужем: в Башкирии похоронили погибшего на СВО мобилизованного

В Белорецке проводили в последний путь участника СВО Айбулата Абдулгатина. Молодой человек погиб 23 июня 2024 года.
Как рассказали в районной администрации, рядового осенью 2022 года призвали на службу в зоне спецоперации. За плечами белоречанина была служба в отдельной роте специального назначения ГРУ. Там он был старшим разведчиком. До отправки в зону СВО Айбулат Абдулгатин работал слесарем механосборочных работ.
— За отвагу и мужество, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, Айбулат Газимович был награждён медалью генерала Шаймуратова и медалью «За разминирование», — рассказали в администрации Белорецка.
По словам близких, военнослужащий был добрым, отважным и честным человеком, любящим отцом и мужем. В свободное время любил рыбачить и заниматься спортом, а также проводил много часов за сборкой техники.
— Он навечно вписал своё имя в летопись боевой славы Белорецкого района, России. Светлая память и вечный покой доблестному бойцу и прекрасному человеку, — заключили в администрации.
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