Был прекрасным отцом и мужем: в Башкирии похоронили погибшего на СВО мобилизованного

Как рассказали в районной администрации, рядового осенью 2022 года призвали на службу в зоне спецоперации. За плечами белоречанина была служба в отдельной роте специального назначения ГРУ. Там он был старшим разведчиком. До отправки в зону СВО Айбулат Абдулгатин работал слесарем механосборочных работ.