Из пожара в уфимской многоэтажке спасли 15 человек

В Уфе вспыхнул пожар в жилом доме на Мубарякова. Подробности сообщили в МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, сегодня, 11 февраля, на кухне квартиры на пятом этаже загорелся духовой шкаф. Из горящего здания спасли 15 человек, в том числе надышавшуюся дымом хозяйку квартиры. Женщину передали медикам и доставили в больницу.
— Самостоятельно дома покинули 25 человек, 15 спасены. Распространения огня на большую площадь не допущено, — заключили в МЧС.
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