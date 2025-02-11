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Из пожара в уфимской многоэтажке спасли 15 человек

Хозяйка загоревшейся квартиры в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вспыхнул пожар в жилом доме на Мубарякова. Подробности сообщили в МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, сегодня, 11 февраля, на кухне квартиры на пятом этаже загорелся духовой шкаф. Из горящего здания спасли 15 человек, в том числе надышавшуюся дымом хозяйку квартиры. Женщину передали медикам и доставили в больницу.

— Самостоятельно дома покинули 25 человек, 15 спасены. Распространения огня на большую площадь не допущено, — заключили в МЧС.

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