Желавший разбогатеть на инвестициях житель Уфы отдал мошенникам 3,5 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец на протяжении нескольких месяцев общался с лжеброкерами, думая, что зарабатывает на инвестициях. За это время он успел обогатить аферистов на 3,5 млн рублей. Когда мужчина не смог вывести деньги со своего «инвестиционного портфеля», понял, что его обманули.