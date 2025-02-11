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Желавший разбогатеть на инвестициях житель Уфы отдал мошенникам 3,5 млн рублей

Жители Башкирии за сутки отдали аферистам более 5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии продолжают отдавать мошенникам огромные суммы денег. Так, за минувшие сутки аферисты обманули своих жертв на пять миллионов рублей. Одним из пострадавших от действий телефонных мошенников оказался 62-летний житель Уфы.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимец на протяжении нескольких месяцев общался с лжеброкерами, думая, что зарабатывает на инвестициях. За это время он успел обогатить аферистов на 3,5 млн рублей. Когда мужчина не смог вывести деньги со своего «инвестиционного портфеля», понял, что его обманули.

По всем фактам мошенничества начато разбирательство.

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