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В Башкирии зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

В Башкирии уровень безработицы остается рекордно низким.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии уровень безработицы остается на рекордно низком уровне. По данным республиканских статистиков, на 1 февраля 2025 года уровень безработицы в республике составил 0,39%, по Уфе еще ниже — 0,34%.

Несмотря на рекордно низкие показатели, специалисты опасаются дефицита кадров. Министр труда Башкирии Ленара Иванова назвала происходящее главным вызовом для экономики.

— Пополнения рынка труда просто не будет. Поэтому о безработице забываем. Главный вызов на сегодняшний день для нашей экономики — дефицит кадров, — сказала она.

Глава ведомства призвала работодателей заранее продумать план действия на ближайшие три, пять и 10 лет и задуматься, кто будет работать на предприятиях.

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