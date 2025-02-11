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Вандалы вновь сломали мини-копию Горького в Нижнем Новгороде

Памятник ломают уже не первый раз.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Вандалы вновь сломали мини-копию памятника Максиму Горькому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце декабря хулиганы уже ломами тактильную копию памятнику Максиму Горькому, а до этого вандалы оторвали кресты с тактильных макетов храмов.

— После каждого акта вандализма памятник восстанавливали, что сделаем и в этот раз, — написал Юрий Шалабаев.

Добавим, что 12 тактильных макетов установили у достопримечательностей в Нижнем Новгороде. Макеты помогут жителям и туристам узнать больше о городе.