Вандалы вновь сломали мини-копию Горького в Нижнем Новгороде

Вандалы вновь сломали мини-копию памятника Максиму Горькому в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Напомним, в конце декабря хулиганы уже ломами тактильную копию памятнику Максиму Горькому, а до этого вандалы оторвали кресты с тактильных макетов храмов.
— После каждого акта вандализма памятник восстанавливали, что сделаем и в этот раз, — написал Юрий Шалабаев.
Добавим, что 12 тактильных макетов установили у достопримечательностей в Нижнем Новгороде. Макеты помогут жителям и туристам узнать больше о городе.