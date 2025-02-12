Самарский суд оставил под стражей обвиняемого в нападении на депутата

Самарский облсуд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы оставил под стражей одного из мужчин, обвиняемых в нападении на депутата Кировского райсовета Сергея Турусина и его подругу. Он пробудет в СИЗО два месяца.
Защита одного из обвиняемых требовала смягчить ему меру пресечения. В числе аргументов назывался тот факт, что он в ходе драки также получил травмы. Однако суд счел, что, если нападавшего отпустят из-под стражи, он может препятствовать следствию. Мужчина продолжит находиться в СИЗО.
Напомним, инцидент произошел 20 января в одном из общежитий. Группа мужчин напала на депутата, прибывшего защитить подругу. Злоумышленники били по стеклам и кузову машины.