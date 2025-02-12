Самарский суд оставил под стражей обвиняемого в нападении на депутата

Защита одного из обвиняемых требовала смягчить ему меру пресечения. В числе аргументов назывался тот факт, что он в ходе драки также получил травмы. Однако суд счел, что, если нападавшего отпустят из-под стражи, он может препятствовать следствию. Мужчина продолжит находиться в СИЗО.