Краснодар стал лидером по числу ДТП среди городов Кубани

По данным ГИБДД, Краснодар возглавил список самых аварийных городов региона с 1041 ДТП, где погибли 89 человек и пострадали 1287. На втором месте расположился Сочи с 613 авариями, 55 погибшими и 757 ранеными. Третью позицию занял Новороссийск, где зафиксировано 312 происшествий, 36 летальных исходов и 359 травмированных.
Анапа оказалась на четвертом месте с показателями в 301 ДТП, 17 погибших и 349 пострадавших. Замыкает пятерку Туапсинский район, где произошло 205 аварий, унесших жизни 28 человек, еще 284 получили травмы.
Статистика показала, что самым опасным месяцем стал август с 640 ДТП. Наибольшее число жертв зарегистрировано в июле — 89 погибших и 809 пострадавших.