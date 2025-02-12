Краснодар стал лидером по числу ДТП среди городов Кубани

В Краснодарском крае за 2024 год зарегистрировано 6155 дорожно-транспортных происшествий, сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на данные ГИБДД за 2024 год. В результате аварий погибли 789 человек, из них 48 несовершеннолетних, еще 754 человека получили травмы различной степени тяжести.