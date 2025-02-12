Военный Черноморского флота РФ осужден за выброс боевых гранат в море

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске военнослужащий после занятий по огневой подготовке, чтобы не сдавать на склад неизрасходованные 52 гранаты (РГД-5), отнес их в расположенную на полигоне лесополосу, где выбросил. Боеприпасы нашли местные жители.