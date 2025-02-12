В Нижнем Новгороде задержали наркокурьера с крупной партией «мефедрона»

В Московском районе областного центра полицейские задержали 30-летнего нижегородца, у которого при себе оказалось 40 свертков с «мефедроном». По предварительным данным, он собирался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.