В Нижнем Новгороде задержали наркокурьера с крупной партией «мефедрона»

В Московском районе областного центра полицейские задержали 30-летнего нижегородца, у которого при себе оказалось 40 свертков с «мефедроном». По предварительным данным, он собирался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Оперативное задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду. Мужчину остановили возле одного из домов на улице Народная. В ходе досмотра у него обнаружили перчатку, внутри которой находились пакетики с неизвестным веществом.
Экспертиза установила, что в двух пробных свертках содержится «мефедрон» общей массой 2,884 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).
По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу. Он признался, что хотел заработать, выполняя курьерские доставки запрещенных веществ. Ведется следствие. Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.