Ричмонд
облачно, небольшие осадки
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде задержали наркокурьера с крупной партией «мефедрона»

У мужчины изъяли 40 свертков с запрещенным веществом.

В Московском районе областного центра полицейские задержали 30-летнего нижегородца, у которого при себе оказалось 40 свертков с «мефедроном». По предварительным данным, он собирался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оперативное задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 УМВД России по Нижнему Новгороду. Мужчину остановили возле одного из домов на улице Народная. В ходе досмотра у него обнаружили перчатку, внутри которой находились пакетики с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что в двух пробных свертках содержится «мефедрон» общей массой 2,884 грамма. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

По ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу. Он признался, что хотел заработать, выполняя курьерские доставки запрещенных веществ. Ведется следствие. Максимальное наказание за это преступление — до 20 лет лишения свободы.