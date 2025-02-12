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В Новой Каховке мужчина получил ранения после атаки дрона ВСУ

Житель Новой Каховки был госпитализирован после сброса взрывчатки с беспилотника ВС Украины. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура.

Источник: Life.ru

По данным чиновника, удар был нанесён около 21:30 по московскому времени. У пострадавшего диагностированы минно-взрывные травмы, в том числе ранение брюшной полости и повреждение сустава среднего пальца на правой руке. Раненого экстренно доставили в центральную городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинские боевики также обстреляли центральный рынок Новой Каховки. Повреждения получил газопровод. Под удар попали сотрудники водоканала, но пострадавших и погибших нет.