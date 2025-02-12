Уголовное дело завели по факту поджога релейного шкафа в Усть-Куте

Напомним, в совершении преступления подозревают студентов первого курса в возрасте 16 и 17 лет. Они рассказали, что выполняли указания, полученные от неизвестного через мессенджер. Происходящее сняли на камеру и отправили куратору, за это должны были получить 10 тысяч рублей.