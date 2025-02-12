Уголовное дело завели по факту поджога релейного шкафа в Усть-Куте

Следователи завели уголовное дело по факту поджога релейного шкафа на железной дороге в Усть-Куте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
Напомним, в совершении преступления подозревают студентов первого курса в возрасте 16 и 17 лет. Они рассказали, что выполняли указания, полученные от неизвестного через мессенджер. Происходящее сняли на камеру и отправили куратору, за это должны были получить 10 тысяч рублей.
Теперь подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. На сегодняшний день их заключили под стражу, расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники написали жительнице Бурятии под видом священнослужителя. 46-летняя женщина получила сообщение в мессенджере, там был неизвестный файл. Жертва попыталась открыть его, после чего ее «перебросило» на сайт знакомств.