Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения

«Нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО “Торгсервис 150” (магазин “Светофор”. — Прим. Life.ru), но и его посетителей, а также жителей города», — цитирует документы ТАСС.
В судебных бумагах также сказано, что на полках магазинов регулярно нарушалось торговое соседство, а продукция хранилась без соблюдения температурного режима. Представители «Светофора» вину признали. В настоящий момент не менее десяти магазинов сети прекратили работу в Москве.
Напомним, что «Светофор» попал в поле внимания надзорных органов после изъятия почти 300 килограммов некачественной продукции и напитков в магазине на территории ТЦ «Волна». Позже нарушения были найдены и в других точках торговой сети в нескольких регионах.