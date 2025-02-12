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Суд назвал магазины «Светофор» в Москве угрозой здоровью населения

Магазины «Светофор» в Москве представляют угрозу для здоровья населения. Обнаруженные там нарушения способствуют распространению массовых заболеваний, говорится в судебных документах.

Источник: Life.ru

«Нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье не только работников ООО “Торгсервис 150” (магазин “Светофор”. — Прим. Life.ru), но и его посетителей, а также жителей города», — цитирует документы ТАСС.

В судебных бумагах также сказано, что на полках магазинов регулярно нарушалось торговое соседство, а продукция хранилась без соблюдения температурного режима. Представители «Светофора» вину признали. В настоящий момент не менее десяти магазинов сети прекратили работу в Москве.

Напомним, что «Светофор» попал в поле внимания надзорных органов после изъятия почти 300 килограммов некачественной продукции и напитков в магазине на территории ТЦ «Волна». Позже нарушения были найдены и в других точках торговой сети в нескольких регионах.