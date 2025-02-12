BAZA: руководителя ГВСУ Минобороны Абаева задержали в Дагестане

В Дагестане задержали Астемира Абаева, который возглавляет Главное военно-строительное управление (ГВСУ) № 4 Министерства обороны. Об этом сообщил Telegram-канал BAZA.
Абаев, как предполагается, имеет отношение к деятельности этого управления в Дагестане, где его ведомство отвечает за строительство примерно 70 объектов.
Астемир Абаев занял свою должность несколько лет назад, сменив на посту Магомеда Чамаева. После этого Чамаев был назначен заместителем начальника СУ № 415 «ГВСУ-4» в Москве.
Ранее Ленинский районный суд Томска вынес приговор бывшему заместителю губернатора региона Евгению Паршуто, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был приговорен на 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.