Соцсети: полный людей автобус загорелся на ходу в Хабаровске

В Хабаровске на ходу загорелся автобус, наполненный пассажирами, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Как отмечается в публикации, инцидент произошёл утром 12 февраля возле остановки «Рабочий городок». Автобус, который ходит по маршруту № 56, внезапно перестал ехать и задымился в области двигательного отсека.
Из транспортного средства вышли десятки пассажиров, которым пришлось пешком идти до следующей остановки. Видео с горожанами, которые идут длинной шеренгой по заснеженной обочине, сейчас активно расходится в городских пабликах.
В Госавтоинспекции города сообщили, что информации о происшествии в ведомство не поступало. Подробности и причины случившегося выясняются.