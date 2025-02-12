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Соцсети: полный людей автобус загорелся на ходу в Хабаровске

Десятки пассажиров вышли и отправились на следующую остановку пешком.

Источник: Соцсети

В Хабаровске на ходу загорелся автобус, наполненный пассажирами, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Как отмечается в публикации, инцидент произошёл утром 12 февраля возле остановки «Рабочий городок». Автобус, который ходит по маршруту № 56, внезапно перестал ехать и задымился в области двигательного отсека.

Из транспортного средства вышли десятки пассажиров, которым пришлось пешком идти до следующей остановки. Видео с горожанами, которые идут длинной шеренгой по заснеженной обочине, сейчас активно расходится в городских пабликах.

В Госавтоинспекции города сообщили, что информации о происшествии в ведомство не поступало. Подробности и причины случившегося выясняются.

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