Убийцу 13-летней девочки в Приморье установили спустя 19 лет

Это не самое давнее преступление, раскрытое следователями Приморья за последние годы. Рекорд давности — убийство 11-летнего мальчика в 1993 году в селе Хороль, на жизнь ребёнка посягнул сторож совхоза, которому тогда было 18 лет. Также было раскрыто убийство многодетной семьи, совершённое в 1994 году ради присвоения её квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Так как погибшие приехали в Приморье из другого региона, не имея здесь родственников и не успев обзавестись хорошими знакомыми, их исчезновение долго оставалось незамеченным.