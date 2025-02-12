Убийцу 13-летней девочки в Приморье установили спустя 19 лет

Отправной точкой к установлению личности убийцы стали показания женщины, на которую следователи вышли в ходе комплекса следственных действий. Им пришлось проанализировать все материалы уголовного дела и опросить практически всех жителей посёлка. Одна из жительниц рассказала, что однажды беседовала с другом фигуранта, и тот упомянул о совершённом преступлении.
Сейчас убийца находится под арестом, ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребёнка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Установлено, что осенью 2005 года девочка подрабатывала в местном фермерском хозяйстве. Обвиняемый разозлился на неё, когда девочка отказалась убираться в курятнике, и ударил по голове лопатой. Потерпевшая смогла убежать в лес, где она и умерла от полученной травмы. Убийца нашёл тело и закопал.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору, который направит его уже в суд.
Это не самое давнее преступление, раскрытое следователями Приморья за последние годы. Рекорд давности — убийство 11-летнего мальчика в 1993 году в селе Хороль, на жизнь ребёнка посягнул сторож совхоза, которому тогда было 18 лет. Также было раскрыто убийство многодетной семьи, совершённое в 1994 году ради присвоения её квартиры во Владивостоке на улице Никифорова. Так как погибшие приехали в Приморье из другого региона, не имея здесь родственников и не успев обзавестись хорошими знакомыми, их исчезновение долго оставалось незамеченным.
Из ненасильственных преступлений была раскрыта афера с земельным участком в центре Владивостока, в Почтовом переулке. С 1990 года аферисты через серию фиктивных сделок присвоили участок, на котором постепенно ветшало здание образовательного учреждения. Участок приобретался якобы для восстановления школы, но в итоге там чуть было не начали строить жилой комплекс.