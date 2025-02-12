В Приморье раскрыли наркопритон: хозяин квартиры принимал «оплату» запрещёнными веществами

Отмечается, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной преступной деятельности и проверили квартиру на улице Кирова. В ходе обследования помещения были обнаружены предметы, использовавшиеся для употребления наркотиков: фрагменты полимерных и силиконовых трубок, а также стеклянные колбы со следами термического воздействия. Экспертиза подтвердила наличие на них остатков синтетических наркотических веществ.