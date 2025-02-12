В Приморье раскрыли наркопритон: хозяин квартиры принимал «оплату» запрещёнными веществами

В Приморье в суд направлено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в организации наркопритона. Дознаватель ОМВД России по городу Артёму установил, что мужчина предоставлял свою квартиру наркозависимым в обмен на запрещённые вещества для личного употребления, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о возможной преступной деятельности и проверили квартиру на улице Кирова. В ходе обследования помещения были обнаружены предметы, использовавшиеся для употребления наркотиков: фрагменты полимерных и силиконовых трубок, а также стеклянные колбы со следами термического воздействия. Экспертиза подтвердила наличие на них остатков синтетических наркотических веществ.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь судьбу приморца решит суд.
Напомним, жители Приморья, торговавшие наркотиками по всему краю, задержаны. Группа распространяла семь видов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся в СИЗО.