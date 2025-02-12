Житель пригорода Хабаровска пытался заживо сжечь бывшую жену с детьми

— Суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, с особой жестокостью, общеопасным способом, не доведенном до конца по независящим от него обстоятельствам, а также в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ст. 30 ч. 3, 105 ч. 2 п. «а, в, д, е», 167 ч. 2 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.