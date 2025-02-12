Смерть пятилетней девочки в больнице расследуют в Атырау

«2 февраля 2025 года в 20:05 пациентка Н. Ж. 2019 года рождения была доставлена в приёмное отделение областной детской больницы на машине скорой помощи. Ребёнок поступил с жалобами на рвоту, тошноту, снижение аппетита и слабость. В приёмном отделении дежурные врачи оценили состояние пациента и провели соответствующие лабораторные анализы. С целью оказания комплексной медицинской помощи был вызван педиатр, и ребёнок был помещен в палату интенсивной терапии, где была проведена инфузионная терапия. Ночью состояние пациентки резко ухудшилось, дежурные врачи провели экстренные реанимационные мероприятия. Вся необходимая медицинская помощь была оказана в полном объёме, однако 3 февраля в 00:40 была зафиксирована биологическая смерть», — сообщили в управлении.