Мать пятерых погибших детей в Красной Сопке пройдет детектор лжи

Добавим, что в эфире передачи было сделано несколько важных заявлений, о которых ранее не было известно общественности. К примеру, выяснилось, что и у Виктории, и у Дмитрия имеются судимости, супруг, бывало, поднимал на женщину руку, а в 2023 году они и вовсе развелись, но жили всё-таки вместе и вне брака родили пятого ребенка.