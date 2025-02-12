Мать пятерых погибших детей в Красной Сопке пройдет детектор лжи

Мать погибших в Красной Сопке детей готова пройти детектор лжи. Об этом сообщили в эфире передачи «Пусть говорят» от 11 февраля.
В эфире федерального ток-шоу было анонсировано прохождение детектора лжи Викторией Виноградовой. Ответы должны показать, есть ли основания винить женщину в гибели детей. Мать, в семье которой произошла такая страшная двойная трагедия, согласилась пройти тест на полиграфе.
Результаты теста покажут в следующем выпуске про Виноградовых.
Отметим, что на этот раз Виктория лично прилетела в Москву, чтобы принять участие в шоу и высказать свою версию произошедших событий. Отца детей Дмитрия в студии не было, но был его брат.
Добавим, что в эфире передачи было сделано несколько важных заявлений, о которых ранее не было известно общественности. К примеру, выяснилось, что и у Виктории, и у Дмитрия имеются судимости, супруг, бывало, поднимал на женщину руку, а в 2023 году они и вовсе развелись, но жили всё-таки вместе и вне брака родили пятого ребенка.