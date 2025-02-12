Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина

«На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8», — говорится в сообщении МЧС России в Telegram.
Отмечается, что 10-метровая трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Судя по «Яндекс.картам», это расстояние примерно в 20 км.
Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщает, что часть рыбаков успела перепрыгнуть через начавшую расходиться трещину, а остальных вместе с машинами и снегоходами стало уносить в море.
Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 12 февраля в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало предупреждение о запрете выходить на лед.