Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 12 февраля в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало предупреждение о запрете выходить на лед.