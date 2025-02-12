Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске на пожаре пострадал подросток

Короткое замыкание, вероятно, стало причиной большого пожара в Правобережном районе Братска, во время которого пострадал подросток. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на МЧС России.

Источник: Соцсети

Инцидент произошел в частном доме по улице Геофизической в ночь на 11 февраля. Отец с тремя детьми находился дома. Ночью мужчину разбудил звук пожарного извещателя. Хозяин дома успел вывести детей. При этом старший из них — 16-летний подросток — получил ожоги. От госпитализации он отказался.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар на 40 квадратах ликвидировали 9 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению управления по Правобережному району Братска, многодетная семья, в которой кроме 16-летнего подростка воспитываются его сестры 9 и 10 лет, потеряла «абсолютно всё имущество». Сейчас в управлении идет сбор вещей первой необходимости. Помочь может любой желающий. Вещи можно приносить по адресу: ул. Центральная, 25, здание управления по Правобережному району, телефон: 349−793.

пожары