В Братске на пожаре пострадал подросток

Инцидент произошел в частном доме по улице Геофизической в ночь на 11 февраля. Отец с тремя детьми находился дома. Ночью мужчину разбудил звук пожарного извещателя. Хозяин дома успел вывести детей. При этом старший из них — 16-летний подросток — получил ожоги. От госпитализации он отказался.
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар на 40 квадратах ликвидировали 9 огнеборцев и 3 единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.
По сообщению управления по Правобережному району Братска, многодетная семья, в которой кроме 16-летнего подростка воспитываются его сестры 9 и 10 лет, потеряла «абсолютно всё имущество». Сейчас в управлении идет сбор вещей первой необходимости. Помочь может любой желающий. Вещи можно приносить по адресу: ул. Центральная, 25, здание управления по Правобережному району, телефон: 349−793.