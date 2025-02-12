В Братске на пожаре пострадал подросток

По сообщению управления по Правобережному району Братска, многодетная семья, в которой кроме 16-летнего подростка воспитываются его сестры 9 и 10 лет, потеряла «абсолютно всё имущество». Сейчас в управлении идет сбор вещей первой необходимости. Помочь может любой желающий. Вещи можно приносить по адресу: ул. Центральная, 25, здание управления по Правобережному району, телефон: 349−793.