В Башкирии задержали фальшивомонетчика.

В Стерлитамаке задержали 38-летнего фальшивомонетчика из Челябинской области.
В полицию поступили сообщения о фальшивых купюрах из магазинов города. Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Идея подделки денег возникла у мужчины еще в начале 2023 года после разговора с продавцом, которая не заметила фальшивую купюру. Он купил муляжи и использовал в Оренбурге. Тогда его задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей.
В 2025 году мужчина возобновил деятельность, изготавливая фальшивые деньги и сбывая их в Стерлитамаке. Он выбирал магазины без оборудования для проверки купюр, покупал недорогие товары и получал сдачу. После нескольких операций его задержали. При обыске автомобиля нашли 30 поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей.
«Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.