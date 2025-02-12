В Башкирии задержали фальшивомонетчика.

В полицию поступили сообщения о фальшивых купюрах из магазинов города. Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Идея подделки денег возникла у мужчины еще в начале 2023 года после разговора с продавцом, которая не заметила фальшивую купюру. Он купил муляжи и использовал в Оренбурге. Тогда его задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей.