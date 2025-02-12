Мать избивала младенца на камеру, чтобы шантажировать бывшего мужа

По результатам проверки установлено, что инцидент произошел год назад, в мае 2024 года. Тогда 24-летняя жительница Сариасийского района Сурхандарьинской области поссорилась со своим 31-летним бывшим супругом.
В ходе конфликта женщина требовала от экс-мужа выплаты алиментов и другого материального содержания. В попытке оказать на него давление, она во время видеозвонка избила их совместного ребенка, сняла это на видео и отправила мужчине.
Несмотря на жестокость поступка, по итогам доследственной проверки было установлено, что здоровью девочки вред причинен не был. В связи с этим 14 мая 2024 года женщину признали виновной по статьям Административного кодекса. Суд по уголовным делам Сариасийского района признал ее виновной, но какое наказание она понесла — в офисе детского омбудсмена не уточнили.
На данный момент конфликт между женщиной, ее бывшим мужем и его родственниками продолжается. В связи с этим проводятся дополнительные процессуальные проверки.