Мать избивала младенца на камеру, чтобы шантажировать бывшего мужа

Несмотря на жестокость поступка, по итогам доследственной проверки было установлено, что здоровью девочки вред причинен не был. В связи с этим 14 мая 2024 года женщину признали виновной по статьям Административного кодекса. Суд по уголовным делам Сариасийского района признал ее виновной, но какое наказание она понесла — в офисе детского омбудсмена не уточнили.