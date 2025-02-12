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Суд в Москве арестовал главу генподрядчика Минобороны Астемира Абаева

Хамовнический районный суд Москвы 11 февраля арестовал на два месяца руководителя главного военно-строительного управления 4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемира Абаева. По данным Ъ, ходатайство об аресте было подано Главным военным следственным управлением СКР.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации на сайте суда, господин Абаев был арестован в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Главное военно-строительное управление № 4 (ФГУП «ГВСУ-4») — генподрядчик Военно-строительного комплекса Минобороны. По данным Telegram-канала Baza, расследование связано с деятельностью ГВСУ-4 в Дагестане, где управление возводит более 70 объектов.

Астемиру Абаеву 42 года. ГВСУ-4 он возглавил несколько лет назад. На этой должности сменил Магомеда Чамаева, которого был назначен замначальника СУ № 415 ГВСУ-4.