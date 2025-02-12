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Причиной нашествия мышей в уфимском ЖК стала неэффективная обработка

Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал нашествие мышей в уфимском ЖК.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии отреагировал на жалобы жильцов ЖК «Сосны», которым приходится соседствовать с мышами. Полчища грызунов нагло бегают по всему двору и подвалам домов.

На место выехали специалисты надзорного ведомства и Центра гигиены. Они расставили на территории жилого комплекса около 200 мышеловок, а также сделали вывод, что в ЖК была проведена недостаточная и не эффективная дератизационная обработка.

— Управлением Роспотребнадзора выдано предписание о проведении дополнительной обработки с последующим контролем эффективности проводимых мероприятий, — заключили в ведомстве.

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