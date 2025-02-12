Очередной наезд на школьника: кто виноват в хаосе у школ Ташкента?

Женщина-водитель наехала на третьеклассника, в результате ребенок получил перелом ноги и в данный момент находится в больнице. О происшествии сообщили очевидцы в телеграм-канале «Юнусабадцы_24».
Этот случай — не просто трагическая случайность, а следствие хаоса и беспорядка, который творится возле школ.
Парковочный беспредел у школ: родители против безопасности детей
Каждое утро и после уроков территории возле школ превращаются в стихийные парковки. Многие родители ведут себя так, как будто пройти лишние 100 метров — это личная трагедия. Они ставят свои автомобили буквально у ворот школ, загораживают проход детям, создают пробки, аварийные ситуации и подвергают школьников смертельной опасности.
И самое страшное — им плевать. Плевать на детей, на других водителей, на пешеходов. Главное — собственное удобство, а безопасность других пусть подождет.
Как решить проблему?
Очевидно, что ситуация требует жестких мер. Нужно полностью оградить территорию школ, чтобы автомобили даже не могли подъехать к ним, а также установить камеры и жестко штрафовать всех, кто нарушает правила и ставит под угрозу жизни детей.
Пока родители не научатся уважать безопасность детей больше, чем свою лень, у школ продолжат происходить аварии. Вопрос лишь в том, сколько еще детей должно пострадать, чтобы власти наконец-то навели порядок.