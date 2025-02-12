Очередной наезд на школьника: кто виноват в хаосе у школ Ташкента?

Каждое утро и после уроков территории возле школ превращаются в стихийные парковки. Многие родители ведут себя так, как будто пройти лишние 100 метров — это личная трагедия. Они ставят свои автомобили буквально у ворот школ, загораживают проход детям, создают пробки, аварийные ситуации и подвергают школьников смертельной опасности.