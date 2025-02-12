Водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП, ищет полиция Приморья

Всего за минувшие сутки в Приморье зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, шестеро получили травмы, в том числе ребёнок. Автокатастрофу с погибшим расследует прокуратура Надеждинского района: на федеральной трассе «Уссури» у поворота от Кипарисово к Раздольному водитель автомобиля Nissan AD попытался объехать дорожный затор по полосе встречного движения и там столкнулся сперва с грузовиком, а затем с автомобилем Mercedes-Benz. 35-летний пассажир легковушки погиб, а 45-летний водитель госпитализирован. Установлено, что виновник автокатастрофы был лишён водительских прав за пьяную езду в 2017 году и до сих пор не восстановил их.