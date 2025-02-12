Водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места ДТП, ищет полиция Приморья

Авария произошла около 05:00 на перекрёстке улиц Центральной и Комсомольской. Неустановленный водитель наехал на 61-летнюю женщину при движении задним ходом. У пострадавшей множественные травмы — сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и головы.
В отношении водителя возбуждены административные дела по фактам причинения телесных повреждений пешеходу и оставления места ДТП (статьи 12.24, 12.27 КоАП РФ). Если вред здоровью женщины будет расценен судмедэкспертом как тяжкий, то виновнику аварии грозит уже уголовная ответственность. И оставление места аварии, и причинение вреда здоровью участника дорожного движения предусматривает наказание в виде лишения водительских прав на срок до полутора — двух лет.
Всего за минувшие сутки в Приморье зарегистрировали 49 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, шестеро получили травмы, в том числе ребёнок. Автокатастрофу с погибшим расследует прокуратура Надеждинского района: на федеральной трассе «Уссури» у поворота от Кипарисово к Раздольному водитель автомобиля Nissan AD попытался объехать дорожный затор по полосе встречного движения и там столкнулся сперва с грузовиком, а затем с автомобилем Mercedes-Benz. 35-летний пассажир легковушки погиб, а 45-летний водитель госпитализирован. Установлено, что виновник автокатастрофы был лишён водительских прав за пьяную езду в 2017 году и до сих пор не восстановил их.
Ранее сообщалось, что к ответственности за оставление места ДТП могут привлечь водителя пассажирского автобуса в Дальнереченске, который пытался уйти от лобового столкновения с КамАЗом и съехал в кювет. Пассажиры не пострадали, поэтому вызывать ГАИ шофёр не стал. Об инциденте полиция узнала из публикаций в социальных сетях: жители Дальнереченска требовали у городской администрации привести дорогу, где произошла авария, в нормативное состояние. Сейчас дорога узкая, не по ГОСТу, и подобное ДТП было ожидаемым.