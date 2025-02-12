В Челябинской области бродячие собаки за день покусали двух школьников

«Не успели выйти из приемного покоя — заходит еще мама с ребенком, чуть постарше моего сына, с такой же бедой — покусали собаки в центре города, около детской площадки. Мы боимся отпускать теперь детей одних. Пенсионеры тоже боятся ходить по городу пешком, многие даже взрослые люди ходят с шокерами для самообороны. Очень прошу помощи в распространении данной информации, чтобы администрация нашего города уже начала предпринимать какие-либо меры», — написала женщина.