В Екатеринбурге BMW сбил восьмилетнего мальчика

Пострадавшего госпитализировали. Примечательно, что за рулём автомобиля был 25-летний мужчина, привлекавшийся 108 раз за нарушения ПДД. В этот раз ему тоже предстоит ответить, правда, за внесение изменений в конструкцию автомобиля. А по факту ДТП проводится расследование.