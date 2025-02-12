В Екатеринбурге BMW сбил восьмилетнего мальчика

В Екатеринбурге возле дома № 20 по переулку Боковой автомобиль сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает городская ГИБДД.
ДТП случилось 11 февраля в 17.40. Ребёнок перебегал вместе с другом дорогу в неположенном месте. Один мальчик успел, а на другого наехал автомобиль.
Пострадавшего госпитализировали. Примечательно, что за рулём автомобиля был 25-летний мужчина, привлекавшийся 108 раз за нарушения ПДД. В этот раз ему тоже предстоит ответить, правда, за внесение изменений в конструкцию автомобиля. А по факту ДТП проводится расследование.