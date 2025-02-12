Мошенники обманывают жителей Кубани, притворяясь работодателями

Аферисты размещают в Сети фальшивые предложения работы с привлекательными условиями и хорошей зарплатой.
В надзорном ведомстве рекомендуют насторожиться, если в вакансии подозрительно выгодные условия, легкий заработок и мало информации о работодателе. Собеседование аферисты проводят в основном по видеозвонку, а в разговоре дают понять, что вы самый лучший кандидат на эту должность.
Они просят предоставить паспортные данные и СНИЛС якобы для оформления на работу. Также для якобы перечисления суммы аванса просят реквизиты банковской карты. После они просят код из поступившей смс «для подтверждения заявки на работу». На самом деле он даст возможность злоумышленникам получить доступ к вашим счетам или личному кабинету на Госуслугах.
Перед тем, как откликнуться на вакансию, следует проверить компанию потенциального работодателя. Кроме того, не нужно передавать личные данные, код из смс и иную банковскую информацию до фактического подписания договора с работодателем.
Напомним, жителей Кубани предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС. Аферисты звонят под видом сотрудников страховых компаний и говорят, что необходимо продлять полис медстрахования. Для этого они предлагают скачать приложение Минздрава. С помощью этого фейкового приложения они получают доступ к смартфону человека, его интернет-банку и порталу Госуслуг.