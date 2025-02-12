Мошенники обманывают жителей Кубани, притворяясь работодателями

Они просят предоставить паспортные данные и СНИЛС якобы для оформления на работу. Также для якобы перечисления суммы аванса просят реквизиты банковской карты. После они просят код из поступившей смс «для подтверждения заявки на работу». На самом деле он даст возможность злоумышленникам получить доступ к вашим счетам или личному кабинету на Госуслугах.