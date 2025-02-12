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Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в области Абай

Ведется расследование.

В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании жителя области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

«28 января Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель области Абай. Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.