Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в области Абай

«28 января Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель области Абай. Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.