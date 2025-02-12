Полицейский погиб в Жамбылской области

«11 февраля в 19:40 на 203 км автодороги “Алматы — Ташкент” водитель автомобиля марки Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с патрульным автомобилем, обеспечивающим безопасность дорожного движения на закрепленной территории. В результате ДТП два сотрудника полиции, которые были в служебном автомобиле, с различными травмами были госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу. Старший инспектор Батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области Ушкемпир Абай Бакытбекулы 12 февраля скончался в реанимационном отделении больницы».