УК выплатит 5 млн рублей дочери и брату погибшей от схода льда в Прикамье

О назначении выплаты сообщила прокуратура Пермского края. Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках весной 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 18 марта местная жительница была придавлена снегом и льдом, которые рухнули на неё с крыши дома. 36-летняя женщина скончалась на месте. У погибшей остались 12-летняя дочь и брат-инвалид.