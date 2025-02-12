УК выплатит 5 млн рублей дочери и брату погибшей от схода льда в Прикамье

Дочь и брат-инвалид погибшей от схода льда женщины получат от управляющей компании в Пермском крае 5 миллионов рублей.
О назначении выплаты сообщила прокуратура Пермского края. Речь идёт о трагедии, которая случилась в Березниках весной 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что 18 марта местная жительница была придавлена снегом и льдом, которые рухнули на неё с крыши дома. 36-летняя женщина скончалась на месте. У погибшей остались 12-летняя дочь и брат-инвалид.
Как сообщает надзорный орган, после гибели женщины прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации в пользу родственников погибшей. Суд встал на сторону членов семьи женщины и постановил взыскать с управляющей компании ООО «ЖПЭТ» пять миллионов рублей. Сейчас решение суда вступило в законную силу. Поступление выплат также проконтролирует прокуратура Пермского края.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что после трагедии СУ СКР региона возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека». По данным прокуратуры, сейчас расследование продолжается.