СК прокомментировал данные Mash об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены

Так в ведомстве прокомментировали данные Telegram-канала Mash о том, что тела убитых могли растворить с помощью кислоты.
Как писал Mash со ссылкой на патологоанатома, в этом случае от тел Тарховых могли остаться только зубы, найти такие останки практически невозможно.
Об убийстве четы Тарховых стало известно 5 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали их внучку. В настоящее время она находится под стражей.
Тела убитых в настоящий момент не найдены.
По информации СМИ, злоумышленница могла после убийства вывозить на такси фрагменты тел по расположенным в разных районах города мусорным бакам.
Виктору Тархову было 77 лет. Он занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы.