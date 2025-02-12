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СК прокомментировал данные Mash об убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены

Следователи проверяют различные версии по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении СК.

Источник: РИА "Новости"

Так в ведомстве прокомментировали данные Telegram-канала Mash о том, что тела убитых могли растворить с помощью кислоты.

Как писал Mash со ссылкой на патологоанатома, в этом случае от тел Тарховых могли остаться только зубы, найти такие останки практически невозможно.

Об убийстве четы Тарховых стало известно 5 февраля. По подозрению в совершении преступления задержали их внучку. В настоящее время она находится под стражей.

Тела убитых в настоящий момент не найдены.

По информации СМИ, злоумышленница могла после убийства вывозить на такси фрагменты тел по расположенным в разных районах города мусорным бакам.

Виктору Тархову было 77 лет. Он занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 годы.