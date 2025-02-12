В Волгограде простились с погибшим офицером полиции

Инцидент произошел в Советском районе города, подробности случившегося не разглашаются. Известно, что в момент трагедии мужчина не находился при исполнении служебных обязанностей.
Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что в связи с происшествием была назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств, связанных со смертью сотрудника. Предварительно установлено, что причина его гибели не имеет преступного характера.
Прощание прошло в ритуальном комплексе «Память» в Волгограде. Как сообщает телеграм-канал «Ритуальный патруль», офицера полиции похоронили на новом Ворошиловском кладбище.