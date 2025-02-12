В Хабаровском крае вынесли приговор водителю, по вине которого пострадали двое детей

Советско-Гаванский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя п. Заветы Ильича. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает ИА AmurMedia.
В июне 2024 года водитель автомобиля «Nissan Terrano» при выезде на главную дорогу со второстепенной не уступил дорогу мопеду, имеющему преимущество в движении, на котором передвигались 12-летние мальчики.
В результате аварии дети получили тяжелые травмы в виде переломов ног.
Водитель автомобиля вину признал.
С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд приговорил виновника ДТП к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, осужденному предстоит выплатить порядка 1,3 млн рублей пострадавшим в счет возмещения морального и материального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.