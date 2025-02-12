В Челябинской области мужчина помог 92-летней бабушке перейти дорогу и вытащил кошелек

Циничное преступление произошло в Озерске (ЗАТО).
Стражи порядка получили приметы подозреваемого, направление его движения, вскоре задержали похитителя. «Им оказался ранее не судимый 45-летний мужчина, у которого полицейские изъяли принадлежащий потерпевшей кошелек с деньгами», — рассказали в региональном Главке МВД.
Уточняется, что в кошелке были все деньги, которыми на тот момент располагала пожилая горожанка, — 7 тыс. рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).