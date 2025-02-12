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В Челябинской области мужчина помог 92-летней бабушке перейти дорогу и вытащил кошелек

В Челябинской области мужчина помог 92-летней бабушке перейти дорогу и вытащил кошелек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Циничное преступление произошло в Озерске (ЗАТО).

Стражи порядка получили приметы подозреваемого, направление его движения, вскоре задержали похитителя. «Им оказался ранее не судимый 45-летний мужчина, у которого полицейские изъяли принадлежащий потерпевшей кошелек с деньгами», — рассказали в региональном Главке МВД.

Уточняется, что в кошелке были все деньги, которыми на тот момент располагала пожилая горожанка, — 7 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).