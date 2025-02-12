В Самарской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Сызрани Самарской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
Отмечается, что водитель автомобиля скорой помощи марки «ГАЗ» 1974 года рождения во время движения со включенной мигалкой проехал на запрещающий сигнал светофора и не убедился, что ему уступают дорогу. В результате он столкнулся с автомобилем Lada Niva, которым управлял водитель 2001 года рождения, пишут «Известия».
«Пациентов в автомобиле “ГАЗ” не было», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.