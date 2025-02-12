Заставлял есть фекалии: в Башкирии отчим издевался над пасынком с аутизмом

Отчим разбираться в психических особенностях ребенка не стал и решил воспитывать его путем избиений и унижений. В один из дней мальчик справил нужду на диван и, не выдержав случившегося, мужчина повел ребенка в ванную, где ударил его в голову. Еще через некоторое время пасынок стал играть со своими фекалиями, на что отчим заставил ребенка их есть.