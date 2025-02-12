Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заставлял есть фекалии: в Башкирии отчим издевался над пасынком с аутизмом

В Башкирии издевавшегося над пасынком мужчину приговорили к реальному сроку.

Источник: Комсомольская правда

В Агидели мужчина издевался над своим пасынком. Житель Башкирии женился на женщине, у которой был ребенок. У мальчика было диагностировано расстройство аутического спектра, из-за чего он испытывал трудности с походом в туалет и не умел разговаривать.

Отчим разбираться в психических особенностях ребенка не стал и решил воспитывать его путем избиений и унижений. В один из дней мальчик справил нужду на диван и, не выдержав случившегося, мужчина повел ребенка в ванную, где ударил его в голову. Еще через некоторое время пасынок стал играть со своими фекалиями, на что отчим заставил ребенка их есть.

Обо всех издевательствах стало известно учительнице из художественной школы, которой рассказал о происходящем брат мальчика. После этого детей из семьи изъяли, отдали на воспитание бабушке, а на мужчину завели уголовное дело.

Суд признал жителя Агидели виновным в истязании несовершеннолетнего и отправил его в колонию строгого режима на три с половиной года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.