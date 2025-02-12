Заставлял есть фекалии: в Башкирии отчим издевался над пасынком с аутизмом

В Агидели мужчина издевался над своим пасынком. Житель Башкирии женился на женщине, у которой был ребенок. У мальчика было диагностировано расстройство аутического спектра, из-за чего он испытывал трудности с походом в туалет и не умел разговаривать.
Отчим разбираться в психических особенностях ребенка не стал и решил воспитывать его путем избиений и унижений. В один из дней мальчик справил нужду на диван и, не выдержав случившегося, мужчина повел ребенка в ванную, где ударил его в голову. Еще через некоторое время пасынок стал играть со своими фекалиями, на что отчим заставил ребенка их есть.
Обо всех издевательствах стало известно учительнице из художественной школы, которой рассказал о происходящем брат мальчика. После этого детей из семьи изъяли, отдали на воспитание бабушке, а на мужчину завели уголовное дело.
Суд признал жителя Агидели виновным в истязании несовершеннолетнего и отправил его в колонию строгого режима на три с половиной года.
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