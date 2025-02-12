В Иркутске силовики задержали за помощь иностранным мошенникам четырех человек

По информации правоохранителей, в прошлом году 19-летний студент принял предложение знакомой подработать и связался по ее просьбе через мессенджер с неким куратором. Тот дал молодому человеку указание арендовать квартиру и получить от курьера оборудование для подмены телефонных номеров.