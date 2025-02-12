В Иркутске силовики задержали за помощь иностранным мошенникам четырех человек

По информации правоохранителей, в прошлом году 19-летний студент принял предложение знакомой подработать и связался по ее просьбе через мессенджер с неким куратором. Тот дал молодому человеку указание арендовать квартиру и получить от курьера оборудование для подмены телефонных номеров.
В снятой квартире студент и его друг разместили сим-боксы для одновременной работы десятков каналов связи. Согласно инструкциям куратора, юноши получали сообщения со специальными кодами и часто меняли сим-карты. В конспиративных целях они также регулярно переезжали в другое арендованное жилье, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
У парней изъято оборудование и около четырех тысяч сим-карт разных операторов связи. Задержаны также 19-летняя девушка, передававшая студентам аппаратуру, и 18-летний курьер, занимавшийся доставкой сим-карт и ремонтом электроники.
Возбуждены уголовные дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Фигуранты дали подписку о невыезде.