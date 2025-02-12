В Свердловской области за сутки произошло девять пожаров

В Свердловской области за 11 февраля 2025 года произошло девять пожаров. К счастью, в ЧП никто не погиб и не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Помимо этого, спасатели дважды выезжали для ликвидации последствий аварии. В ДТП пострадали два человека. Отмечается, что 55% пожаров случилось в жилом секторе.
— В Серове по улице Короленко горела квартира в пятиэтажке. Площадь пожара составила 4 квадрата. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 11 специалистов и 3 единицы техники. Пожарные ликвидировали возгорание за 3 минуты, — рассказали спасатели.
11% ЧП случились из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи. Еще в 11% случаев пожары произошли из-за поджогов. В стольких же случаях причиной инцидентов стал аварийный режим работы электросети.