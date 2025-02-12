Суд оставил в силе приговор волгоградке, сбившей четверых детей

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал автомобилистку виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ и приговорил к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы. Также ей запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. При этом с осужденной взыскали компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей.