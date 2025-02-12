Суд оставил в силе приговор волгоградке, сбившей четверых детей

Установлено, что 11 апреля 2024 года женщина за рулем машины Renault Duster совершила наезд на двух мальчиков и двух девочек возрастом 11−12 лет. Дорожный инцидент случился около дома № 47 на улице Ополченской в Волгограде.
В результате ДТП одной из девочек причинены телесные повреждения, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Остальным несовершеннолетним был причинен вред здоровью средней тяжести.
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал автомобилистку виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ и приговорил к наказанию в виде 2 лет ограничения свободы. Также ей запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. При этом с осужденной взыскали компенсацию морального вреда в сумме 1,5 млн рублей.
Женщина не согласилась с приговором и обжаловала его в апелляционном порядке, просив снизить размер компенсации. Однако Волгоградский областной суд оставил решение без изменения.
Приговор вступил в законную силу.