В Самарской области женщина оформила два кредита от имени умершего мужа

В Самарской области 35-летняя жительница Чапаевска оформила несколько кредитов от имени своего умершего мужа. На нее завели уголовное дело, которое уже расследовали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В апреле 2024 года супруг женщины умер. В сентябре она взяла его телефон, зашла в мобильное приложение банка и оформила от имени мужчины два кредита на общую сумму 490 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Деньги жительница Чапаевска получила и потратила на свои нужды. Было заведено уголовное дело. 35-летнюю женщину обвинили в мошенничестве в крупном размере.
Сейчас уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд. Напомним, в Чапаевске расследуют убийство молодого парня, который заживо сгорел в машине. Родственники подозревают в убийстве приезжих.