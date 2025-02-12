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В Самарской области женщина оформила два кредита от имени умершего мужа

Жительницу Самарской области будут судить за мошенничество из-за оформления кредита на умершего супруга.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 35-летняя жительница Чапаевска оформила несколько кредитов от имени своего умершего мужа. На нее завели уголовное дело, которое уже расследовали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В апреле 2024 года супруг женщины умер. В сентябре она взяла его телефон, зашла в мобильное приложение банка и оформила от имени мужчины два кредита на общую сумму 490 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Деньги жительница Чапаевска получила и потратила на свои нужды. Было заведено уголовное дело. 35-летнюю женщину обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Сейчас уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд. Напомним, в Чапаевске расследуют убийство молодого парня, который заживо сгорел в машине. Родственники подозревают в убийстве приезжих.