Персонал физкультурного центра будут судить в Полевском после гибели ребенка в бассейне

В Полевском перед судом предстанут бывший руководитель и тренер физкультурно-оздоровительного центра после гибели подростка во время занятий по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
По версии следствия, 24 ноября 2023 года 12-летний подросток, находившийся в воде без присмотра тренера, нырнул на дно бассейна и сдвинул расположенную там решетку. Это привело к тому, что правая рука подростка попала в трубу системы водоотведения. Из-за невозможности самостоятельно всплыть на поверхность воды подросток погиб в результате асфиксии.
Обвинение считает, что руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса допустил несовершеннолетних к тренировкам в бассейне, который был оборудован незакрепленной защитной решеткой на дне под пятой дорожкой. Также он не нанял инструктора-методиста для работы с детьми и не предусмотрел наличие дежурного инструктора. Кроме того, подростки допускались к занятиям, хотя в штате не было обученного персонала для контроля за безопасностью.
Тренер-преподаватель, в свою очередь, не предупредила детей об опасности получения травм при снятии решеток на дне бассейна, не контролировала соблюдение дисциплины во время тренировки и покинула группу во время тренировки. Когда мальчик начал тонуть, она не предприняла своевременных мер для его спасения, не вызвала специальные службы и не отключила оборудование системы водоотведения бассейна. Уголовное дело направлено в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.