Персонал физкультурного центра будут судить в Полевском после гибели ребенка в бассейне

Обвинение считает, что руководитель физкультурно-оздоровительного комплекса допустил несовершеннолетних к тренировкам в бассейне, который был оборудован незакрепленной защитной решеткой на дне под пятой дорожкой. Также он не нанял инструктора-методиста для работы с детьми и не предусмотрел наличие дежурного инструктора. Кроме того, подростки допускались к занятиям, хотя в штате не было обученного персонала для контроля за безопасностью.