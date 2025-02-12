Ричмонд
облачно, небольшие осадки
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивацевичском районе при пожаре погиб хозяин жилого дома

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погиб хозяин жилого дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: Соцсети

Сообщение о загорании жилого дома в д. Краглевичи поступило в МЧС 11 февраля в 7.28. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество и стены внутри дома. В огне погиб хозяин дома 1956 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

пожары