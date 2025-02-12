Сообщение о загорании жилого дома в д. Краглевичи поступило в МЧС 11 февраля в 7.28. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество и стены внутри дома. В огне погиб хозяин дома 1956 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе при пожаре погиб хозяин жилого дома. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании жилого дома в д. Краглевичи поступило в МЧС 11 февраля в 7.28. В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество и стены внутри дома. В огне погиб хозяин дома 1956 года рождения.
Причина пожара устанавливается.