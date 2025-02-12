В Башкирии ищут коммерческого директора на зарплату в 300 тысяч рублей

В Башкирии озвучены вакансии с высокой зарплатой. Ряд региональных предприятий предложили жителям республики должности, доходы на которых достигают 300 тысяч рублей.
Так, например, в Уфе ищут коммерческого директора на зарплату от 130 до 300 тысяч рублей в месяц. Такие же условия столичная компания предлагает будущему менеджеру по развитию бизнеса.
Имеющий опыт руководящей работы в эксплуатации нефтепромыслового оборудования может получить в месяц 200 тысяч рублей, а в Салавате будущему руководителю отдела сервиса готовы платить до 250 тысяч рублей.
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