В Сочи остановили строительство многоквартирного дома после оползня

В Сочи остановили строительство многоквартирного дома на улице Есауленко в Хостинском районе после сошедшего оползня. Участок расположен около железнодорожной станции Мацеста.
«Многоэтажная стройка стала предоставлять угрозу соседним зданиям», — пояснили в пресс-службе судебных приставов.
Кроме того, был наложен запрет на заключение сделок и договоров по продаже квартир.
Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь с 17 на 18 января произошли подвижки грунта в районе улицы Есауленко. Обрушилась старая подпорная стена, а жилой дом № 6/3 накренился. Шестерым жителям пострадавшего дома пришлось переехать в пункт временного размещения.
В telegram-каналах писали о том, что за счет средств ЖК «Южное море», который возводят на улице Есауленко, жильцам пострадавших квартир предоставили временную крышу над головой.