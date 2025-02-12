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В Сочи остановили строительство многоквартирного дома после оползня

Также суд наложил запрет на продажу квартир и заключение договоров.

Источник: соцсети

В Сочи остановили строительство многоквартирного дома на улице Есауленко в Хостинском районе после сошедшего оползня. Участок расположен около железнодорожной станции Мацеста.

«Многоэтажная стройка стала предоставлять угрозу соседним зданиям», — пояснили в пресс-службе судебных приставов.

Кроме того, был наложен запрет на заключение сделок и договоров по продаже квартир.

Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь с 17 на 18 января произошли подвижки грунта в районе улицы Есауленко. Обрушилась старая подпорная стена, а жилой дом № 6/3 накренился. Шестерым жителям пострадавшего дома пришлось переехать в пункт временного размещения.

В telegram-каналах писали о том, что за счет средств ЖК «Южное море», который возводят на улице Есауленко, жильцам пострадавших квартир предоставили временную крышу над головой.

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