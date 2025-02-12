На МКАД в Минске затруднено движение из-за ДТП

Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 17-го километра внешнего кольца МКАД затруднено движение по МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Ташкентской.
Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.