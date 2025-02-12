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На МКАД в Минске затруднено движение из-за ДТП

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 17-го километра внешнего кольца МКАД затруднено движение по МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Ташкентской.

Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.